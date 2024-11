Padovaoggi.it - Disegno dal vero con modella

Leggi su Padovaoggi.it

Vieni a disegnare unaprofessionista dal vivo in un ambiento creativo e rilassante!Evento:DALCONData: sabato 30 novembre 2024Ora: dalle 10 alle 12.Luogo: Via P. Paruta, 42Vuoi stimolare la tua creatività e imparare a disegnare in un ambiente.