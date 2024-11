Pordenonetoday.it - Disagi nel trasporto scolastico: attivata una nuova corsa per gli studenti della Lozer

L'Atap ha annunciato un nuovo bus con fermata in via Piave in modo da venire incontro alle esigenze degliscuola. Dopo diverse segnalazioni dei genitori, la società di trasporti ha aggiornato gli orari dei bus urbani per permettere agli alunni di usufruire dei mezzi.