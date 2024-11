Inter-news.it - Derby di mercato: non solo l’Inter su Ricci. Spunta l’opzione Milan – Sky

Il nome di Samuele, centrocampista del Torino e della Nazionale di Spalletti, è finito al centro di unditrae ilcome spiegato da Gianluca Di Marzio.– Se da un lato il centrocampo delnon ha nessun tipo di problema se non qualche piccola defezione, il board nerazzurro sta lavorando per portare Samuelea San Siro. Il rapporto con il Torino, dopo l’ottimo inizio di campionato, pare non sia più decollato. Il club granata potrebbe aprire alla cessione già a gennaio anche seestiva resta più sicura. Su di lui infatti, pare si sia aperto anche ildio. Come raccolto da Gianluca Di Marzio, ilvorrebbe anticipare la concorrenza dele degli altri club e portarein rossonero a partire dal prossimo luglio.