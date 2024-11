Iodonna.it - Denim, cappellini da baseball e accessori coloratissimi si preparano a rendere la fake fur il capospalla più vitaminico e grintoso della stagione fredda

Leggi su Iodonna.it

Operazione anti-age. Non solo rigorosi cappotti sartoriali o avvolgenti montgomery, in questaè arrivato il momento di risolvere un annoso dilemma stilistico. Vale a dire: come svecchiare la giacca pelliccia sintetica donna. Come vestirsi a novembre 2024: 5 outfit da copiare X Sia che si tratti di un capo tramandato di generazione in generazione, sia che sia stato un acquisto impulsivo e poi dimenticato, lafur è protagonista dell’Autunno-Inverno 2024/25.