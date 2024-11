Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Aosta, ecco quando verrà interrogato il 21enne fermano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 19 novembre 2024 – È stato fissato per il 21 novembre l’rio di garanzia di Sohaib Teima, ildi origini marocchine accusato dell’omicidio della sua ex ragazza, la francese di 22 anni Auriane Laisne, trovata morta il 9 aprile scorso in una chiesetta abbandonata al La Salle, in Val d'. L’rio si terrà direttamente nel carcere di Torino, dove Teima è stato trasferito ieri dalla Francia, e il procuratore della Repubblica di, che coordina le indagini, ha delegato il gip del tribunale del capoluogo piemontese. Per quanto riguarda la difesa, rappresentata dagli avvocati Lucia Lupi e Igor Giostra, è prevista la presenza in remoto attraverso un video-collegamento online. “Abbiamo chiesto – spiega l’avvocatessa Lupi – l’accesso agli atti e per oggi un colloquio preliminare in video-chiamata con il nostro assistito, in modo da ascoltare la sua versione dei fatti.