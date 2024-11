Vanityfair.it - Danielle Deadwyler: «Sono molto sensibile ai bisogni, all’amore e all’energia dei bambini. Sono qui per i miei antenati e per celebrare la nostra storia»

L'attrice in passato ha manifestato la propria delusione per la mancata nomination agli Oscar per Till, adducendo razzismo e misoginia a motivo della sua esclusione. Ora cerca di concentrarsi meno sul risultato finale. L'intervista per l'Hollywood Issue 2025 di Vanity Fair