Leggioggi.it - Credito di imposta ZES Unica: domande da domani 20 novembre. Ecco il modello da scaricare e compilare

Al via202024 leper richiedere ildiZESper il settore agricolo e non solo. Da questa data le imprese attive in diversi ambiti, tra cui agricolo, pesca e acquacultura, possono trasmettere la comzione per la fruizione deld’per gli investimenti nella ZES(le regioni svantaggiate e del mezzogiorno).Con il provvedimento dell’Agenzia entrate, è stato approvato ildaper ottenere l’incentivo.Gli investimenti inclusi sono quelli effettuati dal 16 maggio al 152024, nelle aree economicamente svantaggiate individuate come Zone economiche speciali (ZES). Indice Cos’è ildiZES Cosa sono le aree ZES Le regioni incluse nella ZES Ilda utilizzare per leInvio domanda didiZES Date invio domandadiZES Requisiti per accedere aldiZES Verifiche escartate Fruizione deldiCos’è ildiZES Ild’è disciplinato dall’articolo 16-bis del decreto legge n.