Modenatoday.it - Contromano in tangenziale, patente sospesa ad una automobilista 77enne

Leggi su Modenatoday.it

Stava guidando la propria auto, una Lancia Ypsilon, inNord Pirandello, in direzione Reggio Emilia, un’automobilista 77enne residente a Modena non accorgendosi, però, di essere insulla corsia in direzione Bologna, rischiando quindi di entrare in collisione con i veicoli.