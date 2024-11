Imolaoggi.it - Condannato per maltrattamenti in famiglia, 47enne si uccide

LODI, 19 NOV – Unsi è ucciso ieri sera in una cascina per la quale lavorava a San Martino in Strada (Lodi). L’uomo – che è stato trovato impiccato – la scorsa settimana era statoa cinque anni e due mesi di reclusione in primo grado con il rito abbreviato a Lodi,.