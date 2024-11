Pordenonetoday.it - "Con l'Africa", alla Casa dello Studente Giuseppe Ragogna e Piero Badaloni

Leggi su Pordenonetoday.it

Un appuntamento dedicato all'Continente nero con, giornalista e autore del libro "Con l'", che dibatterà con, volto storico del Tg1. Un viaggio tra le storie di tanti medici in, impegnati con il Cuamm per dare sollievo alle popolazioni in difficoltà.