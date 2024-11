Avellinotoday.it - Comune di Avellino, Imbimbo: "Delibere non numerate. Chi ha interesse a non dare regolare corso?"

Leggi su Avellinotoday.it

"Come si può riscontrare sul sito del, tutte leadottate successivamente al 30 settembre 2024, non sono state. Ciò significa che non si può daralle stesse; si pensi ad esempio alleconcernenti il pagamento di debiti fuori bilancio; per qualche motivo che.