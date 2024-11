Casertanews.it - Come prendere un gatto in braccio: cosa fare e cosa no per la salute del felino

Leggi su Casertanews.it

I gatti con il loro musetto sono dolci e spesso siamo tentati di prenderli in. Quello che per noi rappresenta un gesto d’affetto, non sempre viene vissuto dalnello stesso modo. Questo vuol dire che prima di tutto bisogna osservare il suo comportamento e nel caso lo vediamo.