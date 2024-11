Linkiesta.it - Come è cambiato il giornalismo enogastronomico

Leggi su Linkiesta.it

Oggi torna un nuovo appuntamento con Tavola Spigolosa, l’appuntamento periodico di confronto tra i professionisti della comunicazione enogastronomica, ospiti dello Spazio Fare del Mercato Centrale di Milano in via Sammartini (angolo piazza Quattro Novembre).La tavola, che abbiamo chiamato spigolosa proprio per i temi che tratta, è un appuntamento per chi si occupa e si interessa di editoria e comunicazione in ambito cibo e vino e che sente il bisogno di confrontarsi e dibattere con i maggiori professionisti del settore e della comunicazione. Alcuni speaker vengono invitati a raccontare il loro punto di vista sul tema, con un dibattito aperto coi presenti. L’evento è a porte chiuse e a inviti, ma fruibile anche al pubblico attraverso i principali social network, in diretta attraverso i canali di Linkiesta e di Anna Prandoni e live su YouTube.