Clamoroso scontro Vezzali-Di Francisco ad una premiazione | Facciamo pace? Impara a rispettare le persone

Erano entrambi le ospiti d’onore ad unadella Fiamme Oro, il gruppo sportivo di cui fanno parte da sempre e la loro lite ha fatto calare gelo e imbarazzo in salaSono due regine della scherma italiana, accomunate da ori olimpici e successi internazionali, ma profondamente divise fuori dalla pedana. Una rivalità accesa fin da quando hanno cominciato a “tirare” nella loro carriera. Non si sono mai risparmiate battute e punzecchiate anche quando con la Nazionale italiana vincevano tutto quello che c’era da vincere, per un rapporto che è sempre stato segnato da rivalità, malumori e battibecchi.-Diad una: “?”, “le” .- Cityrunmors.itSono 6 medaglie d’oro olimpiche, oltre i 16 i titoli mondiali, vinti in carriera da Valentina, 13 quelli europei, senza considerare le 5 Universiadi, due Giochi del Mediterraneo, 11 Coppa del Mondo e i 30 titoli nazionali Valentina