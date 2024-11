Lanazione.it - Clamoroso ritrovamento di urne e sarcofagi etruschi. Due indagati per scavo clandestino

Città della Pieve, 19 novembre 2024 - E dal sottosuolo umbro riemerge ancora una volta un pezzo del passato. Ottoetrusche, duee il relativo corredo funerario di età ellenistica del III secolo avanti Cristo. È l'eccezionale recupero dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale nel territorio di Città della Pieve, in Umbria. I reperti di grande bellezza e in incredibile stato di conservazione hanno un valore economico stimato approssimativamente in 8 milioni di euro. Per losono indagate due persone che però non sono classici tombaroli, ma imprenditori con una ditta di movimento terra in difficoltà economiche. Le, tutte integre, sono in travertino bianco umbro e sono in parte decorate ad altorilievi con scene di battaglie di caccia e con fregi.