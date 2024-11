Tvpertutti.it - Chi è Christian il super campione de L'Eredità: vincite, di dov'è e cosa fa

Leggi su Tvpertutti.it

è uno dei campioni più vincenti de L'2024/2025. Era un giorno qualsiasi, un venerdì 15 novembre, quando il concorrente in questione ha messo piede nel game show del preserale di Rai 1. Sin dalla prima partecipazione, il ragazzo ha conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua estrema bravura e simpatia. È molto solare e alla mano, per questo ha incuriosito tutti. Chi è esattamente? Da dove viene? Che lavoro fa? E, soprattutto, quanto ha vinto in totale?Chi è, ilde L'?Partiamo subito dicendo chesvolge un lavoro molto bello, in quanto è a stretto contatto con la vita. Per l'esattezza, è un infermiere del reparto di neonatologia. A tal proposito, il ragazzo ha raccontato un aneddoto molto tenero del suo lavoro: “A volte è difficoltoso.