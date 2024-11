Vanityfair.it - Charlène e Alberto di Monaco, alla Festa nazionale con i gemelli Jacques e Gabriella e il resto della famiglia

Leggi su Vanityfair.it

Ladei principi disi è riunita per celebrare un giorno importante. Prima la messa in Cattedrale, poi il saluto ai sudditi dal balcone di Palazzo Grimaldi, in un clima festoso e rilassato