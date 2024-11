Lidentita.it - Cecchettin, il padre: “Per mesi ho sognato di salvare Giulia”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – "Perhoche arrivavo a Fossò, doveè stata uccisa, la caricavo in macchina e la salvavo". Lo ha detto Ginodi, all'Università Luiss Guido Carli di Roma, in occasione della presentazione della campagna di sensibilizzazione #nessunascusa, di cui è promotrice, in occasione della Giornata internazionale contro ., il: “Perhodi” L'Identità.