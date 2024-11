Liberoquotidiano.it - "Cavalca Vaquero", un film da vedere anzitutto per l'interpretazione di Anthony Quinn

Leggi su Liberoquotidiano.it

Iris ore 23.45. Con Robert Taylor, Ava Gardner e. Regia di John Farrow. Produzione Usa 1953. Durata: 1 ora e 30 LA TRAMA I rancheros di una regione del Nuovo Messico sono minacciati da una banda di predoni capeggiati da due fratellastri. Uno degli allevatori se la vedrebbe brutta se un fratellastro non si innamorasse della moglie di un ranchero. Per lei l'uomo si schiera contro l'altro capobanda. Il duello finisce in pareggio. I due muoiono nello stesso istante. PERCHÈ VEDERLOper l'di, che in quegli anni da caratterista di scarso peso si stava trasformando in uno degli attori più trascinanti di Hollywood. Qui nonostante sia posizionato al quarto posto nel cast si mangia ilnel personaggio più sanguigno e virulento.