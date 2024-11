Lapresse.it - Caso Regeni: ex detenuto, ho visto Giulio bendato e sfinito dalle torture

Roma, 19 nov. (LaPresse) – “era ammanettato con le mani dietro alla schiena, con gli occhi bendati. Era a circa 5 metri da me. Indossava una maglietta bianca, pantalone larghi e blu scuro. In seguito l’ho riche usciva dall’interrogatorio,”. Così un expalestinese in un video trasmesso da Al Jazeera, proiettato oggi in aula Occorsio nel corso del processo per la morte diritrovato cadavere nel 2016 in Egitto.