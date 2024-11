Lanazione.it - Caso Buonamici, Cesare si difende: “Non ho mai stalkerizzato nessuno, tanto meno Cesara”

Firenze, 19 novembre 2024 – "Inventate circostanze prive di fondamento. Non ho maimia sorella"., imprenditore oleario e fratello di, giornalista del Tg5, interviene "con fermezza per replicare alle accuse di stalking mosse dalla sorella e dal marito Joshua Kalman". Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, Agnese Di Girolamo, ha rinviato a giudizio, fondatore dell'azienda agricola che porta il nome di famiglia e presidente di Coldiretti Firenze e Prato, “per atti persecutori continuati nei confronti della sorella e di Kalman”, fissando l'inizio del processo per il 2 ottobre 2025. "Le notizie pubblicate non corrispondono alla realtà dei fatti e mi impongono una replica, nonostante fossi deciso a mantenere il silenzio", affermain un lungo comunicato.