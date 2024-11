Monzatoday.it - Cantieri per riasfaltare le strade: le vie chiuse e come cambia la viabilità

Leggi su Monzatoday.it

Lavori di manutenzione ordinaria in viale Regina Margherita: strada chiusa la sera e la notte per permettere agli operai di lavorare in totale sicurezza. Da oggi martedì 19 novembre a venerdì 22 novembre, dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, a seconda dello stato di avanzamento.