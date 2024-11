Camera di commercio di Salerno | contributi per favorire la transizione digitale delle Pmi ecco il bando

Leggi su Ildenaro.it

Ladidiha lanciato il *Voucher Digitali 2024*, per sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) locali in progetti diecologica e digitalizzazione. Questa iniziativa mette a disposizionea fondo perduto per investimenti tecnologici orientati a migliorare l’automazione e l’uso di tecnologie avanzate, tra cui intelligenza artificiale e sistemi di gestione.Ilprevede due misure di intervento:1. **Misura A** – Riservata a progetti aggregati da almeno tre imprese, con un fondo totale di 200.000 euro.2. **Misura B** – Dedicata a progetti singoli, con un fondo di 800.000 euro.I voucher erogati potranno arrivare fino a 40.000 euro per le imprese aggregate e 10.000 euro per le singole, con una premialità per chi possiede un rating di legalità valido.