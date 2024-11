Inter-news.it - Calhanoglu, caso ultras: squalifica e ammenda. L’Inter attende – TS

i provvedimenti del procuratore Chiné in merito ale all’inchiesta “Doppia Curva”., secondo Tuttosport, riceverà un’e anche una.PROVVEDIMENTI – Sono stati mesi piuttosto particolari per Hakan, che in estate ha ricevuto le avances del Bayern Monaco, poi rifiutate per rimanere al, per poi essere coinvolto nell’inchiesta promossa dalla Procura di Milano in merito aldi Inter e Milan. Il turco, infatti, durante la sua deposizione da testimone dei fatti e non da accusato ha rivelato di aver avuto rapporti con Marco Ferdico, l’allora responsabile della Curva Nord «a titolo personale, anche senon voleva». Tutte le carte dell’inchiesta sono passate in mano alla Procura Sportiva guidata da Chinè, il quale presto avanzerà i provvedimenti nei confronti di tesserati e società.