Calcionews24.com - Calciomercato Venezia, pressing veneto per l’attaccante Andrea Petagna. La mossa di Di Francesco

Leggi su Calcionews24.com

fortemente nel mirino dei veneti per cercare di rinforzare nella maniera migliore possibile l’intero attacco. Ecco le ultime novità in vista di gennaio Per quanto la situazione delsia delicata, dall’altra parte l’obiettivo dei veneti è quello non solo di confermare Di, ma anche di pensare a gennaio .