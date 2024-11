Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, c’è l’annuncio ufficiale: Manna è netto

Leggi su Spazionapoli.it

In casa, di fatto, bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di Giovannisul.Ilè primo in classifica con un solo punto di vantaggio su quattro squadre (Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina) e domenica avrà di fronte a sé una gara molto difficile. Allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, sarà di scena la Roma di Claudio Ranieri.Per quest’ultimo, infatti, quella contro il suo exsarà il primo match da quando è tornato per la terza volta della sua amata Roma. Tuttavia, prima della sfida contro il team giallorosso, bisogna registrare alcune dichiarazioni di Giovannisulla prossima sessione invernale di, Giovanni: “di gennaio? Pronti ad accogliere possibili occasioni”Il direttore sportivo, a margine dell’evento ‘Social Football Summit’, si è infatti soffermato così sul mercato di gennaio: “Si sa che è un mercato complicato, vediamo dove arriviamo e poi facciamo le scelte.