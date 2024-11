Calcionews24.com - Calciomercato Milan, una big europea su Jimenez. Le novità sul terzino rossonero per gennaio

Leggi su Calcionews24.com

, il Valencia vuoleper sostituire Rendall. I dettagli sulin vista diIl Valencia ha messo nel suo mirino un talento del mercato. In base a quanto riferito da As, infatti, il club spagnolo punta Alex. Il giovaneche gioca con ilFuturo sarebbe il candidato ideale per sostituire Rendall che si è rotto .