Calcio Serie D / Vigor Senigallia-Castelfidardo, derby di Coppa Italia

Mercoledì 20 novembre alle 14.30 al Bianchelli i sedicesimi: subito rigori in caso di parità al 90?, 19 Novembre 2024 – LaD torna allo stadio Bianchelli per la disputa dei 16esimi di finale.La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito l’accoppiamento tra i rossoblù dellae il.Quella prevista domani, 20 novembre, alle ore 14.30, è gara secca. Non sono previsti i tempi supplementari in caso di pareggio, si procederebbe immediatamente coi tiri dal dischetto.Niente servizio di prevendita, biglietti acquistabili al botteghino a prezzo unico di 10 euro, ingresso gratuito per gli under 12.Laha già superato due turni della competizione.I rossoblù hanno eliminato l’Ancona allo stadio Bianchelli, direttamente dagli undici metri dopo il 2-2 maturato nei regolamentari, e poi hanno estromesso la Sambenedettese, imponendosi in trasferta 2-1.