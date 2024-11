.com - Calcio Serie D / Rinviata Vigor Senigallia-Castelfidardo di Coppa

Leggi su .com

Previsto maltempo (vento) sulla Spiaggia di Velluto. non si gioca più, 19 Novembre 2024 – La gara diItalia tra, valida per i 16esimi di finale e prevista domani allo stadio Bianchelli alle ore 14.30, è stataa data da destinarsi.L’Ufficio Sport del Comune senigalliese comunica:“In considerazione dell’allerta meteo arancione per vento emanata dalla Protezione Civile della Regione Marche, si comunica che Ordinanza sindacale verrà disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi all’aperto per la giornata di domani mercoledì 20 novembre”.Bianchelli off-limits, quindi, e gara di.Seguiranno novità sulla sfida con ilnei prossimi giorni.©riproduzione riservataL'articoloD /diproviene da Lo sport della Vallesina.