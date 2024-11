Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Juve. Sollievo Vlahovic, escluse lesioni

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il club fa sapere che le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente TORINO -in casantus per le condizioni di Dusan, uscito ieri per un problema muscolare alla coscia sinistra nel finale di Serbia-Danimarca. Rientrato a Torino, l'attaccante è stato sottoposto presso il