361magazine.com - Buffon si racconta tra depressione e diploma falso

Leggi su 361magazine.com

Il passaggio nella sua autobiografia Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi È in libreria l’autobiografia di Gianluigi, scritta con Mario Desiati (edita Mondadori) dal titolo: “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”.Del libro e non solo ne parla in un’intervista a Corriere della Sera «C’è qualcosa di masochista, nel portiere. I campi della mia giovinezza erano gli stessi de gli anni 70: l’area dura come il cemento. I vecchi portieri li riconosci dalle mani ferite, dai fianchi dolenti, dalle tante volte che sono caduti fino a sanguinare. Ho avuto un solo procuratore nella vita, Silvano Martina. E l’ho scelto perché aveva le mani piene di cicatrici. Mani da portiere».Ricorda pure l’esordio in A,: « A un certo punto sentii una pacca sulla spalla. Era Paolo Maldini, che mi incoraggiava.