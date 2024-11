Today.it - Brevik si è fatto una zeta in testa e chiede di uscire dal carcere (dopo aver ucciso 77 persone)

L'estremista di destra Anders Behring Breivik, autore nel 2011 della strage di Utoya in Norvegia, in cui furono uccise 77, ha chiesto la libertà condizionatasoli 13 anni di reclusione. Il neonazista anti-islamico, l'uomo che ha commesso la peggiore atrocità del Paese in tempo di.