Borsa | Mosca e Kiev gelano listini Milano maglia nera a -2%

I timori di una escalation nella guerra tra la Russia e l'Ucrainale Borse europee conche cade più di altre e cede il 2% con gli ordini in vendita sulle banche. Il primo attacco missilistico a lungo raggio da parte die la minaccia didi una risposta nucleare mettono sottosopra i mercati, fino a quel momento negativi ma senza strappi. E anche i future su Wall Street girano tutti in negativo. Nel Vecchio Continente, l'indice d'area lo Stoxx 600 lascia sul terreno un punto percentuale con la finanza ed in particolare il credito sotto pressione. Male anche industriali ed energia. A Piazza Affari Popolare di Sondrio cede il 4,2%%, Unicredit il 3,7%, Tim il 3,4%, Stellantis il 4%. Tra gli altriFrancoforte perde l'1,25, Parigi l'1,35%, Madrid l'1,5%. Tiene Londra che è marginale a -0,5%.