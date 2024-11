Quotidiano.net - Borsa: l'Europa è negativa, Milano scivola a -1% con le banche

Le Borse europee, caute in avvio, con il proseguire degli scambi girano in negativo mentre(Ftse Mib -1% a 33.417 punti)in scia alle vendite sulle. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è piatto con la debolezza di industriali ed energia. A Piazza Affari le vendite piegano in particolare la Popolare di Sondrio (-2,87%), Mps (-2,5%), Banco Bpm (-2,24%), Unicredit (-2,16%) e Bper (-1,94%). Tra gli altri male Iveco (-2,27%) e Stellantis (-1,9%). Francoforte cede lo 0,32%, Parigi lo 0,18%, Madrid lo 0,3%: Tiene Londra (+0,18%). Risale lo spread con il differenziale tra Btp e Bund che punta i 122 punti. Mentre scende di quasi 5 punti base il rendimento del decennale italiano che sfiora il 3,52%. Sul fronte delle materie prime il petrolio è in flessione con il wti a 68,6 dollari al barile (-0,68%) e il brent a sotto 73 dollari (-0,6%).