Ilrestodelcarlino.it - Bollettini Tari più ’salati’. Scattano le proteste

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arrivati i primidella seconda rata, cittadini e imprese non hanno potuto far meno di notare gli aumenti che in alcuni casi sfiora l’8 per cento e protestare. Il Comune spiega gli aumenti. "La prima rata d’acconto, dello scorso giugno, era quantificata in misura pari al 50% dell’importo dovuto applicando leffe dell’anno precedente; questa seconda, con scadenza 2 dicembre, corrisponde al saldo della tassa dovuta applicando leffe dell’anno di riferimento, tenuto conto di quanto già versato in acconto. La rata di saldo contiene due nuove voci a carico di tutte le utenze. Si tratta di componenti perequative istituite da Arera, volte a consentire la copertura di costi della gestione dei rifiuti pescati e di quelli generati da eventi eccezionali e calamitosi. Gli incassi saranno devoluti alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali.