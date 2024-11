Cesenatoday.it - Boccia (Pd): "Gli elettori premiano chi lavora per unire"

"In Liguria e in Umbria 5 anni fa la destra aveva stravinto di 10 e 20 punti. Oggi la destra vince in Liguria di un punto, perde l'Umbria, straperde l'Emilia-Romagna. Il Pd a guida Schlein, un partito con una forte identità, va dal 28 in Liguria, al più del 31 in Umbria, al 43 in Emilia Romagna.