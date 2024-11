Viterbotoday.it - Blera dice stop: arte, teatro e cinema contro la violenza sulle donne

Leggi su Viterbotoday.it

In occasione della giornata internazionalela, l'assessorato alle politiche sociali di, in collaborazione con l'associazione Battiti presenta una serie di iniziative per direalla. Domenica 24 novembre, alle 16 in piazza papa Giovanni XXIII, si.