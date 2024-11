Lidentita.it - Bjk Cup, la Slovacchia raggiunge l’Italia in finale: Gran Bretagna eliminata

(Adnkronos) – Sarà laa sfidare l'Italia nelladi Billie Jean King Cup Finals, in programma domani, mercoledì 20 novembre, alle 17 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. La, in semi, ha sconfitto 2-1 la. Nel primo singolare Emma Raducanu si è imposta per 6-4, 6-4, in . Bjk Cup, lainL'Identità.