Bimba muore in autostrada ad Arezzo: era in viaggio verso 'Gaslini' di Genova

inad: era indiinad, la tragedia martedì 19 novembre.La bambina, nove anni, era incon i genitori in auto per raggiungere l’ospedaledi, dove doveva effettuare controlli.La piccola, nei pressi di, avrebbe avuto un malore che non le ha lasciato scampo.I sanitari dei servizi di soccorso giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.La bambina con i genitori erano partiti da Taverna, provincia di Catanzaro, diretti a.Il dolore della cittadina calabrese con don Giuseppe Cosentino, parrocchia di S. Rosario Sellia Marina. Cittadina già segnata nei giorni scorsi dalla scomparsa di un ragazzino di dodici anni. Don Giuseppe via Fb: “Sento il dovere in quanto figlio di questa amata comunità di esprimere la mia vicinanza e la mia preghiera in questo tempo di tempesta e di devastazione per la mente ed il cuore di tutta la cittadinanza, in particolare dei genitori, parenti e amici.