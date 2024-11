Sport.quotidiano.net - Bilancio positivo. Ismajli e Konate in evidenza

Due vittorie e un pari ildegli azzurri scesi in campo con le proprie Nazionali dopo la goleada già festeggiata da Cacace con la sua Nuova Zelanda a spese di Vanuatu nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Uno di questi successi è arrivato ancora dal terzino sinistro azzurro, che ha disputato gli ultimi trenta minuti nell’8-0 rifilato a Samoa sempre nelle qualificazioni mondiali. L’altro a brindare al successo è stato l’attaccante Ismael, partito titolare nel match di Elite League disputato in Polonia dall’Italia Under 20. Sotto 2-0 la squadra del ct Corradi ha saputo segnare 3 gol in undici minuti ribaltando la situazione. Pareggio a reti bianche invece per Ardiannel match di Nations League affrontato in casa dalla sua Albania contro la Repubblica Ceca. Dopo questi 90 minuti giocati per intero, il difensore azzurro tornerà in campo stasera alle 20.