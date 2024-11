Oasport.it - Bebe Vio: “Los Angeles 2028? E’ un sogno, ma…”

Vio vuole un’altra paralimpiade a cui provare a partecipare e a cui cercare di arrivare a medaglia. Dopo i podi ottenuti a Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024, per un totale di 6 medaglie, di cui 2 d’oro, 1 d’argento e 3 di bronzo, la schermitrice veneta vuole mettere nel mirino i Giochi di Los.Intervenuta in occasione dei 70 anni delle Fiamme Oro, il suo Gruppo Sportivo, l’azzurra ha affermato: “A livello agonistico – riporta l’ANSA – sto cercando di rimettere insieme pezzi, il mio corpo non sempre mi segue. Losovviamente la stiamo sognando e non è così lontana, perché la qualifica per la scherma inizia due anni prima”.Poi ha aggiunto: “Comunque è un percorso lungo, non puoi iniziare ad allenarti nel momento in cui inizia la qualifica, ma devi farlo almeno un anno o un anno e mezzo prima”.