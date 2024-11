Sport.quotidiano.net - Basket Serie C Montecchio, crisi profondissima. Il ds Valenti: "Ma coach Castellani non si tocca"

"Il cambio di allenatore? Assolutamente no". Non usa mezzi termini Giovanni(foto), direttore sportivo della Clevertech, fanalino di coda inC e unica reggiana dei principali campionati delle minors ancora ferma al palo. Quella rimediata sabato a Scandiano, infatti, è stata la sesta sconfitta in altrettante gare disputate dai biancoblù: "Purtroppo gira tutto storto, anche se non ci aspettavamo questa situazione. Pesano sicuramente i problemi fisici di Lavacchielli che ha saltato la preparazione e di Rovatti". Su un eventuale esonero di Paolonon ha dubbi: "Ci è già capitato, in passato, di avvicendare l’allenatore ma le cose non sono andate meglio. Ilpuò scegliere gli atleti da un roster numeroso: memori degli infortuni avuti lo scorso anno che ci hanno complicato la corsa salvezza, abbiamo infatti optato per un gruppo folto.