Basket giovanile tanti sorrisi per la Pallacanestro Forlì | esordio d’oroper l' Under 14

Forlitoday.it - Basket giovanile, tanti sorrisi per la Pallacanestro Forlì: esordio “d’oro”per l'Under 14

Doppia vittoria per l’19 biancorossa che, dopo il successo sul campo di Ferrara, coglie il quarto punto consecutivo in classifica nel match casalingo contro Livorno. Bene anche l’17 che vince con autorevolezza a Piacenza. Ci vuole invece un tempo supplementare all'15 per avere.