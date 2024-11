.com - Bardi: “Valorizzare nostre radici, Roots-in a Matera evento importante”

(Adnkronos) – ”Se siamo qui oggi, per il terzo anno consecutivo, significa che questosi sta consolidando nel panorama nazionale e internazionale del turismo. È un, che la nostra Regione offre a tutti i territori e agli operatori di tutta Italia, nella consapevolezza che il turismo, come altri settori economici, cresce solo se inserito in un contesto di rete, di connessioni, di collaborazione tra Enti e operatori”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito, che oggi aha aperto i lavori della terza edizione di-in, la Borsa internazionale del turismo delle origini promossa da Apt e Regione Basilicata in collaborazione con Enit e con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. ”Organizziamo questoper la sua capacità attrattiva e per il valore di una città che ha saputo crescere, nel settore dell’accoglienza, sia in termini di qualità sia in termini di quantità – ha aggiunto il presidente – attirando viaggiatori in numero sempre crescente, grazie anche al lavoro che come sistema Regione – Apt siamo riusciti a fare in questi anni nei mercati nazionali e internazionali”.