Salernotoday.it - Bando Voucher 2024 della Camera di Commercio di Salerno: tutte le informazioni

Leggi su Salernotoday.it

Presentato ilDigitali, presso ladidi, per sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) locali in progetti di transizione ecologica e digitalizzazione. Tale iniziativa mette a disposizione contributi a fondo perduto per investimenti tecnologici.