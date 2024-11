Linkiesta.it - Avviso ai navigant europei: nebbia fitta tra Bruxelles e Strasburgo

Non sappiamo ancora come si concluderà frala saga della formazione e dell’entrata in funzione della nuova Commissione europea che non è “il Governo” dell’Unione europea ma non è più da tempo un organo solo tecnico come qualcuno la qualifica ignorandone le crescenti funzioni politiche. Se la nuova Commissione entrerà in funzione il 1° dicembre saranno trascorsi sei mesi dalle elezioni europee che si sono svolte agli inizi di giugno con un tempo di formazione che non differisce molto dai tempi lunghi dei negoziati che caratterizzano la formazione dei Governi in alcuni Paesi con sistemi multipartitici come il Belgio, i Paesi Bassi ma anche la Germania Federale.Per chi non conosce bene le complesse procedure europee vale la pena di ricordare che la formazione della Commissione europea avviene attraverso ben nove tappe che coinvolgono i Partiti(1), gli elettori e le elettrici (2), il Consiglio europeo (3), il Parlamento europeo (4), i Governi nazionali (5), il Consiglio dell’Unione (6), le commissioni parlamentari (7), di nuovo il Parlamento europeo (8) e infine di nuovo il Consiglio europeo (9) con un mosaico di maggioranze che va da quella semplice dei votanti nel Parlamento europeo a quella qualificata nel Consiglio europeo prevedendo anche una maggioranza di 2/3 per approvare o respingere un candidato-commissario in una commissione parlamentare.