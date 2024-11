Udinetoday.it - Aspettando il Natale, viaggio tra i tesori nascosti di Udine

Quante volte abbiamo detto: "È vicino, ci andrò prima o poi"? Una frase comune a chi spesso rimanda le visite a luoghi a portata di mano. Proprio per far conoscerea coloro che non hanno ancora avuto modo di esplorarla al meglio, la Pro Loco Città dipropone quattro visite guidate.