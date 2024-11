Torinotoday.it - Aspetta per ore il farmaco salvavita e tira un pugno a un agente: chiesto un altro anno di carcere per un detenuto al carcere di Torino

Leggi su Torinotoday.it

Quelper il diabete, per lui, è essenziale: non può non prenderlo, sempre alla stessa ora. E deve assumere proprio quello, visto che è allergico agli altri simili. Eppure, a novembre 2021, un57enne che ora è imputato davanti al tribunale dil’hato per otto ore.