Agi.it - Arriva pioggia e neve anche a quote basse

Leggi su Agi.it

AGI - Le correnti umide che scorrono sul Mediterraneo centrale stanno portando molte nuvole in transito sull'Italia e nelle prossime ore non mrannodeboli piogge. Precipitazioni più consistenti invece nella giornata di mercoledì in particolare per le regioni del Centro-Sud, più asciutto invece al Nord. Nella seconda parte della settimana si conferma invece una discesa di aria artica che dovrebbe interessare velocementela nostra Penisola. Peggioramento meteo che porteràsulle Alpi, localmenteabbondante soprattutto sui settori occidentali e di confine. Non si esclude entro la mattinata di venerdì qualche episodio dia bassa quota sulle regioni settentrionali. A seguire gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano l'espansione di un promontorio anticiclonico con tempo più stabile nel weekend e temperature in rialzo.