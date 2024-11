Forlitoday.it - Anche Predappio celebra la Giornata contro la violenza sulle donne

Leggi su Forlitoday.it

In occasione dellainternazionale per l’eliminazione dellale, il Comune dipromuove un importante evento che mira a sensibilizzare e incoraggiare la riflessione sul tema. L’iniziativa è in programma lunedì 25 novembre 2024, alle ore 20.00, in Sala Europa.